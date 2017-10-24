Современные проблемы мегаполисов

Архитектурные тенденции в настоящее время формируются не только с учетом ландшафта, характеристик почв и облика уже имеющихся строений. Они развиваются в тесной связи с целым рядом особенностей, присущих такому неоднозначному явлению, как мегаполис.

Проблема транспорта и пробок

Например, по статистике, на начало 2017 года на 1000 жителей Москвы приходится 307 автомобилей, и есть все предпосылки для увеличения этих показателей. С ростом количества автотранспорта связана необходимость реконструкции городских дорог и преобразования связанных с ними служб. Нужно решать проблемы пробок, устройстваназемных и подземных парковок, заправок, станций техоблуживания.

Бывали времена, когда в СССР на 1000 жителей приходилось 20 автомобилей, тогда как в Чикаго в те времена эта цифра составляла 800 авто. На западе мегаполисы росли и развивались при капитализме, и у них было много времени готовиться к планировочным проблемам мегаполисов. У нас поменялась система государственного устройства, и времени перепланировки и переустройства мегаполисов под другие нужды оказалось очень мало.

Устаревшая структура метрополитена

Конечно, оформление и содержание старого метро в мегаполисах Запада довольно убогое по сравнению с Московским метро, но во многих странах новые станции метрополитена уже строятся многоэтажными и с очень развитой функциональной инфраструктурой, когда человек, не выходя из метро, может совершить массу действий, возникающих ежедневно.

В Москве такого, увы, нет. Да, столичное одноэтажное метро нравится иностранцам. Но важно понимать, что это не экспонат, на который приезжают полюбоваться, это важная структура города. Поэтому для нее требуются особые, функциональные архитектурные решения, направленные не только на удобство передвижения людей, но и на обеспечение целого ряда дополнительных функций. Например, чтобы можно было, не выходя на поверхность, сделать покупки, оплатить счета и так далее.

Отсутствие градообразующего фактора

Проблема любого крупного города в том, что он должен сам себя "кормить". В градостроительстве есть такой термин, как "градообразующий фактор": когда сначала строили предприятие, а вокруг него постепенно образовывался город.

В настоящий момент промышленность активно выводят из Москвы, и столица превращается в город, который ничего не производит, торговля и финансовые организации не в счет. Как показывает опыт поколений, такое образование не может долго держаться на плаву. В столице обязательно должно быть производство, но исключительно высокотехнологическое – то есть такое, которое не по силам провинциальным городам.

Где искать решение проблем



В прошлые годы проектные организации, занимающиеся планировкой города, хоть и работали при другой системе устройства государства, имели много специалистов, понимающих в вопросах планировки городов. Другое дело, что их понимание не часто воплощалось в реальность. Много ли в наше время специалистов в этой области, я не знаю.

Проблемы мегаполиса и тенденции в архитектуре тесно связаны. И для того, чтобы наука и искусство помогали улучшать условия жизни в городе, требуются, в первую очередь, профессиональный подход, а также нацеленность на принятие продуманных и выверенных решений, результаты которых будут служить не одному поколению жителей.