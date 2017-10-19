Ветер Собчак

С Ксюшей Собчак хорошо получилось. Вторые сутки страна обсуждает ее кандидатуру в соцсетях, СМИ и между собой. Кто из Москвы и пополитизированнее – те про Ксюшу-спойлера Навального. Большинство шутит про "Дом-3" и будет ли Бузова премьером в правительстве Собчак. А кто постарше совсем уж – ворчит, что, дескать, в балаган выборы превратили.

Вообще, вместе с выборами нам по наследству от СССР достались и политики из тех времен. Ну, кто был соперником Ельцина? Зюганов, Жириновский, Явлинский? Они же и в 2012 году тоже ходили на выборы. И в 2018, наверное, пойдут.



Навальный? Судя по заявлениям Памфиловой, участие в выборах ему не грозит из-за судимостей. Но даже же, если бы Алексей и пошел на выборы, то он такой же ископаемый мамонт, как и Зюганов, например. Какая там у него основная тема – коррупция? Но он не первый, кто на этом себе политическую карьеру строит. Еще в СССР были прокуроры Гдлян и Иванов, расследовавшие "хлопковое дело", а потом получившие мандаты депутатов Верховного совета. Ельцин обещал борьбу с бюрократией и привилегиями. Его соратник Руцкой, ставший потом врагом, обещал 11 чемоданов с компроматом на Ельцина. Был еще прокурор Илюхин, который обвинял всех от Горбачева до Путина. В общем, борьба с коррупцией – это достаточно старый способ сколотить себе политический капитал. Поэтому Навального с его лозунгами, которые он вытащил из старого сундука Гдляна и Иванова, отправим в угол к Жириновскому и Зюганову.

Тут интереснее вот что: в России в этом году уже поменяли штук 20 губернаторов – вместо старых (зачастую во всех смыслах этого слова) пришли молодые. Министры, мэры городов и их подчиненные – везде идет глобальное омоложение руководящих кадров. Юные птенчики Гудкова и Каца заняли 200 мест в муниципальных собраниях Москвы. И было бы неправильным, если бы эта тенденция не затронула и кандидатов в президенты – чтобы это омоложение пронзило всю вертикаль от муниципального депутата до кандидата в президенты.

Поэтому выдвижение Ксении Собчак в кандидаты в президенты – это, на самом деле, нечто большее, чем еще один кандидат на выборах. По сути, это символ того, что политическое обновление, омоложение страны, начатое Путиным, добралось до самых вершин. Понятно, что сам Путин вне конкуренции. Но как будет смотреться в рамках предвыборной кампании на фоне юной Собчак Явлинский? А Жириновский? А Зюганов с Мироновым? Если они собирались идти на выборы, им надо срочно что-то делать. В идеале – выставлять молодых, умных, талантливых кандидатов от своих партий. И не факт, что в брюках.

Интересны будут и технологии. Самый первый вопрос – удастся ли Собчак конвертировать свой инстаграм в голоса на выборах. Понятно, что ее агитация будет не на столбах, кубах и даже не в СМИ, а там, где выборы выиграл Трамп – в социальных сетях. И будет интересно, как туда же за аудиторией пойдет с красным флагом Зюганов или с зеленым яблоком Явлинский. Свою политическую повестку Собчак тоже озвучила. Ее программа, не бесспорна, но хотя бы читается легко и написана не языком партии пенсионеров.

В общем, Собчак – это такой молодой задорный ветер перемен, раскрывший новое окно возможностей и ворвавшийся внезапно в нашу уютную квартирку. И дело не в том, спойлер она или нет, или зачем она идет на выборы и что ей сказал Путин. Это все глубоко вторично. Первично то, что кто-то умный, талантливый и амбициозный скажет "а что, так можно было?" и тоже отправится в большую политику. Почему нет? Россия – страна возможностей…