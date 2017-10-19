Галкин без штанов высмеял Собчак

Максим Галкин отреагировал на решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты. Юморист в шутливой форме предложил ведущей в ее команду несколько известных персон.

Массмедиа продолжает бурлить после сообщения Ксении Собчак о том, что она решила баллотироваться в президенты в 2018 году. Не оставил эту информацию без внимания и популярный артист Максим Галкин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram юморист записал шутливое видео, в котором предложил Ксении, когда она станет президентом, несколько известных персон в качестве ее команды.

В ролике Максим Галкин запечатлен по пояс, облаченным в белую рубашку, темный пиджак и яркий галстук. Артист начал с того, напомнил слова Ксении Собчак, сказанные ей в сообщении о желании баллотироваться в президенты. "Она сказала, что тот, кто против всех, может голосовать за нее", – сообщил Галкин, далее поставив под сомнение саму формулировку, противоречащую логике. "Само по себе это уже абсурд, потому что если ты против всех, то и против нее. Но это неважно. Женская логика", – с улыбкой констатировал Максим.

Затем юморист предложил усилить команду Собчак, когда та станет президентом. В качестве премьер-министра Галкин выдвинул кандидатуру ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной и указал место для заседаний – Красную площадь. "Там тоже есть лобное место. Они привыкли", – высказался Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 18 2017 в 11:55 PDT

Максим выразил уверенность, что министром здравоохранения можно сделать рэп-исполнителя Гнойного, а министром иностранных дел – лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. "Нас все равно нигде не любят. А он сможет послать смачно на международных переговорах", – прокомментировал юморист.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Окт 11 2017 в 10:35 PDT

Далее Галкин продолжил список "команды мечты" Собчак ресторатором (почему-то имени он не назвал) в качестве председателя Государственной думы. "Пошумим!" – ликующе заявил Максим. А министром финансов он видит только Сергея Мавроди. "Тырить, так тырить!" – поставил точку юморист. Главой Комитета по делам молодежи Максим представил жертву двойного изнасилования Диану Шурыгину, а главой Комитета по защите животных и окружающей среды – скандально известного актера Алексея Панина.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:13 PDT

В завершение видео Максим подвел итог. "С такой командой на момент выборов не будет ни одного, кто против всех. Все будут за одного. Как обычно", – внезапно посерьезнел Галкин и выпрямился в кресле. И в кадре стало видно, что на юмористе нет штанов.