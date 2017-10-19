Малахов отказался помогать Собчак

СМИ заявили о том, что предвыборный штаб решившей баллотироваться в президенты в 2018 году Ксении Собчак возглавит телеведущий Андрей Малахов. Однако сам телеведущий опроверг эту информацию.

О том, что помощником Собчак станет популярный шоумен, сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Однако официальная информация поступит только на следующей неделе. В свою очередь директор и помощник Малахова Алексей Миндель отметил, что ничего подобного не слышал.



Сам телеведущий опроверг информацию в СМИ о том, что он возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак. "Это фейк. Мне такие предложения не поступали", – цитируют Малахова "Ведомости".

Телеведущая пока не является официальным кандидатом на пост президента России. Слухи о ее выдвижении на пост главы государства появились в начале сентября. Общественные деятели неоднозначно отреагировали на заявление Ксении о желании баллотироваться.

Известный блогер Юрий Дудь пригласил Собчак на свою программу и нарушил правило не анонсировать гостей. А российский политик Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, уверена, что никто не верит в победу Собчак.

"Если бы она была опытным политиком – это другая история. Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной фарс устроить", – цитирует Хакамаду РИА Новости. При этом политик считает, что Ксения способна привлечь молодежь на этих выборах. Также, по ее мнению, Собчак стоит возложить надежды на регионального избирателя.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства пока не делал заявлений о своем участии или неучастии в них.

