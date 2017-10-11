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Почему раздражают собственные дети

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Юрковская

Ольга Юрковская блогер

 Психолог, владелец консалтинговой компании Olga Yurkovskaya Consultancies FZE.
Распространенная ситуация, в особенности характерная для первых лет жизни младенца: ребенок ведет себя несносно, и успокоить обычными укачиваниями его не удается. У малыша истерика, и вы не представляете, как прекратить капризы и рев. Бывает, что дети постарше тоже испытывают родителей "на прочность" и даже подростки не прочь "поиграть" на эмоциях.
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Но оказывается, если мама научится разделять свои переживания с ребенком, пока он еще в младенческом возрасте, и поймет, как ее состояние влияет на малыша, дети будут вести себя спокойней в любом возрасте.

Он не специально

Первое, что нужно понять: маленький ребенок ничего не делает назло. Младенец пока не понимает, как это — нервировать других. Чуть подросший начинает пробовать эмоциональные границы и определять, что можно, а что нельзя. И моменты для этого выбирает самые неудачные: например, когда вы эмоционально открыты, когда у вас самой внутренний раздрай. Потому что, будь вы в спокойном состоянии и наполнены положительной энергией, ребенок не смог бы вас по-настоящему вывести из себя. Вы бы не впадали в бешенство из-за обычных выходок малышей. Если вы раздражены, раскалены, значит, вы и без ребенка были взвинчены.

Фото: GLOBAL LOOK press

Начинаем успокаивать… себя

Вне зависимости от возраста малыша, применяйте технику самоуспокоения. Начните разговаривать с ребенком, объясняя, почему вы сейчас в бешенстве. Проговорите вслух, что происходит с вашими чувствами: я расстроилась, я злюсь, я переживаю. Когда вы проговариваете проблему, она тает и уменьшает свое влияние на вас. Даже если вы говорили с годовалым ребенком. Если вы скажете: сейчас я боюсь предстоящего собеседования, боюсь негативного результата – страх резко уменьшается. Даже если ребенку всего пара месяцев от роду, его эмоциональная связь с мамой работает, женщина выговаривается и успокаивается, а за ней успокаивается и младенец.

Нет ничего страшного, если ребенку рассказывать о взрослых переживаниях. Наоборот, подобная откровенность мамы хороша в воспитательных целях, вы учите проговаривать эмоции, и ребенок попутно учится сопереживать, разбираться в состоянии собеседника. Если ребенку уже четыре-пять лет и мама рассказывает, что она расстроена, потому что у нее на работе был неприятный разговор с коллегой, он уже может понять суть – причину неприятного разговора. Будет полезно и для мамы, и для ребенка обсудить, что случилось. В доверительном разговоре – несколько плюсов: ребенку интересно, он отвлекается от своих капризов; мама, выговариваясь, сбрасывает эмоциональное напряжение, и одновременно у них появляется общее дело.

Снимите физическое напряжение

Часто психологическое напряжение переходит в физическую форму. И если разговор вам не помог, вы чувствуете, что не справляетесь, начните сбрасывать негатив через физические действия. Подышите глубоко, отожмитесь от стенки, поприседайте, по возможности пробегитесь. Любая интенсивная физическая нагрузка сбросит часть ваших эмоций. Любые действия, направленные на расслабление, уменьшат нервозность. И вы удивитесь, как быстро успокоится ребенок.

Я много раз ставила этот эксперимент. Если приходила домой чем-то расстроенная либо в стрессе, то дети это считывали моментально, и начинался раскардаш. Я брала паузу и шла сбрасывать напряжение. Через полчаса успокаивалась я, а через пару минут в чувство приходили все трое детей.

Фото: GLOBAL LOOK press

Не пытайтесь насильно угомонить ребенка. Тем более, не злитесь на него за то, что он вас раздражает и ведет себя несносно. Успокаивайте себя и отвлекайте ребенка от его собственной взвинченности. И постоянно мысленно повторяйте мантру: "Все пройдет, ребенок станет старше, с ребенком станет легче".

Любые капризы, болезни, напряжение первых лет – все это проходит. Вспомните, как вы без сил падали, когда только выписались из роддома. Как в год вам казались неразрешимыми проблемы со здоровьем малыша. А когда ребенку уже 12, все это кажется такой ерундой. Дети становятся старше, сознательнее, общительнее, они лучше понимают родителей и становятся спутниками, а не обузой. Когда вас все достало, подумайте, что это временные мелочи – а дальше вас ждет удовольствие от материнства, общение с воспитанным, умным собеседником, совместные интересы, хорошее времяпрепровождение и ночи, когда можно спокойно спать.

11 октября 2017, 13:24

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