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С королевским приветом

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Тут к нам намедни в Москву король прилетал. Такой простой, обыкновенный король Салман из Саудовской Аравии. Вылез из своего королевского двухэтажного "Аэробуса" во "Внуково", спустился по золотому персональному трапу, невзирая на то что последний сломался прямо под монаршими стопами – и вот он уже в Златоглавой, лишив простых смертных привычных им пятизвездочных отелей.
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С королем конечно многочисленная свита. Все роскошные гостиницы близ Тверской под них заняли, улицы для кортежа перекрыли, репортажи отсняли. В Кремле приняли как родного, в помещении не хуже чем саудовские королевские покои, в Андреевском зале а потом в Зеленой гостиной, где все мебель – зелень с золотом. Гимны послушали, побеседовали. Вспомнили и о советско-аравийской дружбе, словом братья навек.

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Но случай конечно необычный, нечасто к нам теперь короли ездят, тем более короли нефтяные. Саудиты – союзники США, нас они не очень и любят. Тем более и по нефти с ними конкуренция и по будущему Сирии тоже разные позиции. Не переносят в королевстве сирийского лидера Асада, религия не позволяет. Так что не сразу и поймешь зачем гости прилетели. И даже заявили о крупной оружейной сделке и о том что с России якобы скоро могут снять все западные санкции. Так по королевски щедро пообещали, даже не верится в такое счастье.

Однако же хоть Восток и дело тонкое, но понять его все-таки можно. Восток тянется к силе и тут что султан Эрдоган, что саудовский король – оригинальностью не отличаются. Как только Россия стала утверждаться не только добрым словом от МИДа, но и "огнем и мечом", как тут же потянулись из разных краев гонцы. И из Ирака, и из Израиля, из Ливии, весь Ближний Восток всколыхнулся. Захотели дружить и покупать оружие, хоть автомат Калашникова, хоть ракету. Конечно тут есть свои вопросы, все ведут собственную игру с неизменным восточным коварством. Но у нас тоже за этим не заржавеет – вон спасли Эрдогана от неминуемой гибели в результате госпереворота, слава Аллаху и тов. Путину за чудесное спасение и Реджеп сделал вид что подобрел. Даже в союзники записался.

А главный саудит тоже бесспорно имеет свои интересы, нефть-то из Залива теперь уже не та что раньше – дешевая стала. И Россия как раз производит ее чуть не больше чем их Аравия. Саудовцы сейчас цены сбивают, так как американцы сланцевую нефть стали продвигать. То есть беда на всех, на всех одна. Сократишь производство нефти – цены поднимутся, реанимируют замороженные сланцевые скважины – и хана придет нефти из Залива. А с другой стороны без денег тоже сидеть неохота, дыра в бюджете и прочее. То есть нужен какой-то компромисс, который все и ищут, по миру мотаются.

Штаты разумеется ревнуют. Трамп как известно в Королевство лично ездил, первым официальным визитом, орден получил, танец с саблями танцевал. Но тут что-то перестало вытанцовываться. Моментально Эр-Рияду предложили контракт на пятнадцать миллиардов долларов по покупке противоракетной системы THAAD. А то может Ким Чен Ын внезапно нападет, да и Йемен тоже рядом, а защищаться нечем. Американцы собственно и сами-то саудитов не очень любят, подозревают что те им теракт одиннадцатого сентября устроили. Не нравится им мусульманское королевство, но что поделаешь – это их основной союзник в богатом нефтью Заливе.

Но нам до их чувств безусловно нет интереса. Главное что произошло – подданные короля Салмана решили резко сократить экспорт нефти дабы стабилизировать рынок. Об этом даже не сразу объявили, только когда король их уже на родину вернулся. А нам конечно только того и надо было – бюджет отчаянно нуждается в нефтяных долларах. Мы на них какое-нибудь вооружение приобретем. Чтобы купить что нибудь ненужное нужно сначала продать что-нибудь ненужное – вот например те же комплексы С-400. И тогда будет нам счастье и уважение. Как-то так получается что тех у кого сила все уважают, так уж устроено в нашем мире.

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

А пока мы к кнуту в виде боевой авиации добавили на Ближнем Востоке и пряник – продажу армейских технологий. Денег пока дать не можем – сами в них нуждаемся. И так кредитов раздали немерено, тому же Египту на постройку российскими специалистами АЭС. Получили, как пишут аналитики, "новые рычаги влияния" в регионе. Ну раз есть рычаги – надо же за них держаться, управлять ситуацией. Там ведь много игроков, и все хотят порулить. Их надо отгонять, давая понять что мы еще пока тут не самые главные, не перегнали Америку, но без нас – уже никак.

Таким путем мы без сомнений освоим регион за регионом, от Сирии до Арктики. И в этом случае собрав мозаику воедино Россия уже не будет отягощена званием "региональной державы", которое к нам пытался прилепить дерзкий товарищ Обама. У нас будет свой собственный набор стран которые мы станем любить, холить и лелеять, так сказать "гарем", и от того какую из них мы назначит "любимой женой" измениться весь политический расклад в регионе на который наше руководство обратит свое благосклонное внимание. И тогда мировой порядок действительно станет "новым".

10 октября 2017, 17:01

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