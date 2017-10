Путин заставил Ближний Восток развернуться

За поездкой короля Саудовской Аравии в Москву внимательно следили не только в Эр-Рияде, но и в Тель-Авиве. Переговоры лидеров важны и для Израиля, которому приходится иметь дело с "иранскими угрозами" в Сирии и Ливане. Прислушается ли Москва к беспокойству Тель-Авива и Эр-Рияда относительно растущего влияния Тегерана в регионе, задается вопросом израильская The Jerusalem Post.

Аналитики подчеркивают, что приезд саудовского монарха в Москву имеет символическое значение, а символизму в арабском мире уделяют большое внимание. Это не просто визит саудовского короля, а изменение образа России в регионе. По мнению израильского дипломата Цви Магена, это событие особенно важно в контексте сирийского конфликта. Москва – ключевой спонсор правительства Башара Асада вместе с Тегераном, отмечает эксперт.

Однако Россию не интересует только Сирия или только дружба с Ираном в этой шахматной партии. Она хочет стать ведущим игроком в регионе наравне с США, уверен Маген. По его словам, Москва перешла Рубикон, пригласив правителя Саудовской Аравии.

Что же получит взамен Эр-Рияд? Он, как и Тель-Авив, хочет снизить "иранское присутствие" в регионе, уверены политологи. Кроме того, саудиты рассчитывают, что российская сторона позволит им участвовать в восстановлении суннитских районов Сирии. Взамен Саудовская Аравия может отказаться от поддержки определенных экстремистских группировок.

Kremlin: #Putin discussed with #King_Salman bilateral technical and military cooperation and the situation in the Oil marker. #KSA #Russia pic.twitter.com/bSo8HZYgFj