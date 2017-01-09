Опасные виды компьютерной зависимости у детей

Кажется, компьютеры заполонили все свободное пространство в нашем окружении. Более того, они еще и покушаются на целостность нашего мира, втягивая в себя целые поколения.

Это явление получило название компьютерной зависимости, которая сродни наркотической. Человек не может обойтись без того, чтобы не включить компьютер, и делает он это не ради своих деловых задач или познавательных – просто ради того, чтобы сидеть за ним.

Различают несколько видов компьютерной зависимости:

Игровую, при которой человек запоем играет в групповые игры по сети или индивидуально. Игрок бросает все: учебу, работу, семью, вся его жизнь перемещается в плоскость монитора, где кипят нешуточные страсти, идут бои и завоевываются новые миры.

Сетевая зависимость, при которой человек не может обойтись без интернет-общения на форумах или в соцсетях. Этим видом зависимости часто страдают одинокие, робкие люди с заниженной самооценкой, которым тяжело заводить знакомства в реальной жизни. Зато в сети они разворачиваются на всю, анонимность позволяет им раскрыться и показать свои лучшие качества, обзавестись массой друзей по болтовне или поклонников своего творчества. Такой человек шныряет из одной сети в другую, постит в своем блоге бесконечных котиков и демотиваторы, ставит лайки и повышает репутацию – в этом вся его жизнь.

Зависимость, проявляющаяся в виде бесконечного бесцельного брожения с сайта на сайт, так называемый серфинг (по аналогии с видом спорта, когда спортсмен преодолевает волну за волной). Пожалуй, это самый хитрый вид зависимости. Человек думает, что если он не играет с утра до вечера, не торчит на "одноклассниках", то с ним все в порядке. Но на самом деле он убивает время непрерывным поглощением информации, которая ему никогда не пригодится, просматривает всяческие "интересные факты" и самые красивые места природы.

Не секрет, что молодое поколение еще больше подвержено этой зависимости, многие дети жить не могут без компьютеров, ноутбуков и планшетов. Они их просто не выпускают из рук. Все внимание поглощается виртуальной реальностью. К сожалению, у родителей, порой, не хватает ни терпения, ни опыта, ни знаний для борьбы с этой зависимостью. Максимум, на что способны взрослые – это пойти на радикальные меры и отобрать гаджет, отключить интернет. А на самом деле следует обратиться к специалистам в области детской психологии, суггестии, внушения. Дети на самом деле очень внушаемы, но направлять их нужно очень мягко, аккуратно, ненавязчиво. Интуитивно они доверяют молодой юной девушке или юноше, которые вместе с ними естественно смеются, улыбаются и радуются. Таким молодым специалистам не нужен особый опыт, достаточно хорошего образования и позитивного настроя на работу.

Как только становится ясным, что существует чрезмерное увлечение компьютером, родителям и ребенку необходимо совместно обсудить границы. Можно согласовать предельно допустимое количество времени использования компьютера. Ни в коем случае нельзя отнимать компьютер, планшет, телефон у ребенка, так как это вызовет только агрессию с его стороны.

Как правило, компьютерная зависимость вызывает осуждение со стороны окружающих, что еще более усугубляет конфликт с ребенком, и, как следствие, усиливается пристрастие к проведению времени за компьютером и уединении. Воспитывать ребенка нужно так, чтобы он понимал, что компьютер это лишь часть нашей жизни, а не реальный мир. Лучшая профилактика против компьютерной зависимости – вовлечения ребенка в деятельность, не связанную с компьютером. Надо показать ему, что существует масса интересных и полезных занятий: спорт, творчество. Если эти меры не помогают, то рекомендую обратиться к гипнологу или психологу.