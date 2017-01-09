Нынешний кризис на рынке недвижимости не похож ни на один из предыдущих
Опасные виды компьютерной зависимости у детей
Это явление получило название компьютерной зависимости, которая сродни наркотической. Человек не может обойтись без того, чтобы не включить компьютер, и делает он это не ради своих деловых задач или познавательных – просто ради того, чтобы сидеть за ним.
Различают несколько видов компьютерной зависимости:
Не секрет, что молодое поколение еще больше подвержено этой зависимости, многие дети жить не могут без компьютеров, ноутбуков и планшетов. Они их просто не выпускают из рук. Все внимание поглощается виртуальной реальностью. К сожалению, у родителей, порой, не хватает ни терпения, ни опыта, ни знаний для борьбы с этой зависимостью. Максимум, на что способны взрослые – это пойти на радикальные меры и отобрать гаджет, отключить интернет. А на самом деле следует обратиться к специалистам в области детской психологии, суггестии, внушения. Дети на самом деле очень внушаемы, но направлять их нужно очень мягко, аккуратно, ненавязчиво. Интуитивно они доверяют молодой юной девушке или юноше, которые вместе с ними естественно смеются, улыбаются и радуются. Таким молодым специалистам не нужен особый опыт, достаточно хорошего образования и позитивного настроя на работу.
Как только становится ясным, что существует чрезмерное увлечение компьютером, родителям и ребенку необходимо совместно обсудить границы. Можно согласовать предельно допустимое количество времени использования компьютера. Ни в коем случае нельзя отнимать компьютер, планшет, телефон у ребенка, так как это вызовет только агрессию с его стороны.
Как правило, компьютерная зависимость вызывает осуждение со стороны окружающих, что еще более усугубляет конфликт с ребенком, и, как следствие, усиливается пристрастие к проведению времени за компьютером и уединении. Воспитывать ребенка нужно так, чтобы он понимал, что компьютер это лишь часть нашей жизни, а не реальный мир. Лучшая профилактика против компьютерной зависимости – вовлечения ребенка в деятельность, не связанную с компьютером. Надо показать ему, что существует масса интересных и полезных занятий: спорт, творчество. Если эти меры не помогают, то рекомендую обратиться к гипнологу или психологу.
Балерина на Мальдивах никого не стесняется
Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале
Актриса научила супруга терпению
Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников