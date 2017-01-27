6 идей для обновления квартиры в 2017 году

Дизайн интерьера остается актуальным пять-десять лет. Так что, если стильный ремонт вы сделали недавно, вполне можно поберечь кошелек и не гонятся за веяниями моды. Но если вы только решаете обновить квартиру, присмотритесь к тенденциям наступившего года.

Экостиль и ничего лишнего

На смену громоздким шкафам и изобилию декора приходят свободное пространство с минимальной обстановкой. Сейчас в моде воздух, простор и комфорт. Естественный стиль в оформлении помещений помогает расслабиться, отдохнуть от стресса в атмосфере безмятежности. Вот почему дизайнеры все чаще прибегают к перепланировке квартир, зонируя помещения легкими перегородками. Материалы также должны быть экологичными. Предпочтения отдаются дереву, натуральному камню, металлу. Мебель может быть сделана из бамбука, дерева, массива, реек.

Еще одна тенденция – создание в квартире ощущения дома на природе. Дизайнеры прогнозируют, что в скором времени многие вообще потянутся жить в укромных уголках в лесах. А за хлебом будут ездить на велосипеде.

50 оттенков зеленого

Продолжением экостиля стала еще одна тенденция. Цветом 2017 года был назван greenery, а для нас – оттенок свежей зелени или ярко-зеленый с желтизной. Этот цвет говорит о единении человека и природы.

Зеленый цвет подойдет для гостиной, спальни и детской. Он умиротворяет, создает ощущение свежести и оптимизма. В моде множество вариантов - от болотного до изумрудного. Если решитесь перекрасить стены в светлый оттенок зеленого – не пожалеете. Такой тон поможет расширить пространство. Преимущество зеленого – в его сочетании практически со всеми цветами. Комбинируйте в детской комнате радостные оттенки салатового и морской волны, или выбирайте взрывное сочетание желтого и зеленого – грустить вам не придется больше никогда. И, конечно, не забывайте про нежную классику – зеленый вместе с белым дают ощущение чистоты и свежести.

Джунгли зовут

Набирает популярность тема джунглей в интерьере. Это еще одно продолжение темы экологии. Тропический интерьер поможет укрыться от серых будней. Основные составляющие этого стиля – мебель из натурального дерева, яркие акценты на белом фоне, приглушенный свет и обилие комнатных растений. Тему тропиков можно обыграть и в декоре. Но подход к изображениям тропического леса не так-то прост.

Листья изготавливаются из металла и мрамора и мелькают в декоре, на стенах и светильниках. В тропическом стиле допустимо буйство красок – например, пальмовые листья и розовый фламинго на ковре. Но все-таки стоит уравновешивать яркий принт однотонными цветами, чтобы не закружилась голова. Врагами тропиков в квартире являются кожа, текстиль и синтетика в качестве обивки мебели.

Глиняная классика

Согласно новым веяниям, глянцевая плитка на стенах всем надоела и популярность набирает матовые отделочные материалы, оттенков натуральной глины. Вспомните, такую плитку вы видели в квартирах 80-х годов. Размеры также должны быть классическими – 15х15 или 20х20 см.

Матовая плитка не должна смущать своей простотой. Это уютный материал, который при правильном выборе может подчеркнуть солидность интерьера. Такая плитка будет красиво смотреться как на полу, так и на стенах. Для ванной – это идеальный вариант благодаря повышенной стойкости. На кухне такой отделочный материал подчеркнет вкус и благородство хозяйки. Но обратите внимание на цвета – загрязнения не так будут видны на темных и неоднородных расцветках.

Винные цвета

Второй год подряд остаются популярными благородные вишневые и винные оттенки. Не случайно этот цвет связывают с официальными приемами и праздниками. Он подчеркивает респектабельность, щедрость, роскошь и изысканность. Удобно, что вишня сочетается со всеми оттенками дерева. Так что с выбором пола и мебели проблем не возникнет.

Вместе с тем, не стоит перебарщивать – этот насыщенный цвет является ярким акцентом в интерьере. Не подойдет этот цвет для детской, поскольку в больших количествах может вызывать чувство тревоги. Так что лучше всего использовать его для гостиных, но под покраску оставьте только одну из стен. Остальные можно выполнить в спокойных бежевых, белых или серых цветах. Так в квартире возникнет ощущение тепла и уюта.

Умная мысль на стене

Теперь модно иметь в комнате настенную надпись или картину, на которой крупно изображена какая-либо мудрая мысль, для убедительности – лучше англоязычная. Кажется, что это веяния уличного искусства, которое отражается в дизайне помещений. Но если капнуть глубже, можно вспомнить о первобытных людях и их наскальной живописи.

Интересно, что самым популярным вариантом остается, конечно, LOVE. Но вариантов большое количество. Такие надписи подойдут тем, кто хочется избежать просто покрашенных стен. Надписи можно наносить методом росписи, собственноручно сделанными буквами или мягкого металла или дерева. К тому же на рынке строительных материалов есть новинка – "наклейки на стену", которую легко можно снять и заменить. Любителей более традиционного подхода могут устроить картины или плакаты с философскими цитатами.