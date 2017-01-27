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Как России поступить с "Евровидением"

Фото: GLOBAL LOOK press/Britta Pedersen
Александр Балыков

Александр Балыков блогер

 Солист вокального проекта ViVA, звезда первого сезона телевизионного шоу «Главная сцена», финалист «Фактора А». Артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собственных песен.
"Евровидение" 2017 года станет своеобразной лакмусовой бумажкой позиционирования и отношения друг к другу между Россией, Украиной и Европой. Очень важно сделать правильный шаг и не ударить в грязь лицом. Задача очень сложная, начиная с вопроса ехать нам на конкурс или нет. Если да, то кому и с какой песней, как реагировать на выпады в нашу сторону. Думаю, этот вопрос должен быть решен на самом высоком уровне.
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На мой взгляд, этот конкурс может стать хорошим поводом для того, чтобы показать наше отношение к Украине. И в очередной раз напомнить, что мы братские народы, чтобы вся Европа увидела, что мы не хотим воевать, хотим дружить и, хотя бы с помощью музыки, наладить отношения, ведь "Евровидение" – это обсуждаемое событие, поэтому присутствие на конкурсе России очень важно. Даже в сложные времена необходимо оставаться людьми, способными на понимание, диалог, компромисс. И если наши ближайшие соседи не могут сделать первый шаг на пути к примирению, то хотя бы попытаться это сделать должны мы.

Если ехать, то кому?

Я не сомневаюсь, что помимо таких кандидатов как Григорий Лепс и Юрий Лоза, которых предлагают некоторые зрители (очевидно, не задумывающиеся о формате "Евровидения"), должны быть те, кто "в теме" мировой музыкальной индустрии, ведь это международный конкурс, давно уже переросший статус восточно-европейского междусобойчика. Это должен быть артист, который сможет показать высокий уровень, достойно выступить и спеть живьем. Мне кажется, идеальным кандидатом был бы исполнитель, который родился в Украине или жил там долгое время, знающий культуру этой страны, и символизирующий собой единение с Россией. Это бы добавило эмоций и поводов для обсуждений, как со стороны зрителей, так и журналистов, и членов жюри во всех странах участницах. Такой расклад показал бы всем, что мы братские народы, и наши музыканты способны возобновить коммуникацию. Для меня идеальным вариантом был бы артист, в равной степени имеющий отношение и к России, и к Украине.

Джамала. Фото: GLOBAL LOOK press/Britta Pedersen

На прошлом конкурсе победила песня об утрате, в которой отдавалась дань тем, кто погиб, она была достаточно минорной. Я думаю, что Россия должна выступать с очень мотивирующей песней, я бы даже сказал, политической, которая заставит задуматься о том, что пора мириться, пора дружить, возлюбить ближнего, и забыть о войнах.

Мы понимаем, что кто бы ни поехал от нас и что бы ни спел, победить в Киеве нам не удастся. Но это тот случай, когда с помощью музыки можно заставить людей задуматься о том, что нет никакого смысла в войне. Пора заканчивать сеять хаос и начинать снова жить в мире и согласии, как было всегда.

Не трудно догадаться, что участие России в" Евровидении-2017" будет горячо обсуждаться с первых дней конкурса. В принципе, это началось уже сейчас. И как всегда много вопросов вызовет песня, сам артист и то место, которое мы займем. Реагировать на все это нужно с достоинством и дружелюбно. При этом не надо стараться понравится и угодить всем, это не вызывает уважение никогда и нигде. Хорошим примером может послужить наш президент, который ведет политику лидера, умеющего при необходимости показать характер и силу. "Евровидение" станет испытанием, как для руководства Первого канала, так и для артиста, который представит нашу страну и для всех нас, зрителей. Подобного накала на этом конкурсе еще не было. Но для телевизионного шоу – это просто идеальный сценарий. 

27 января 2017, 12:59

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