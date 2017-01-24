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Дилеры захватывают рынок подержанных авто

Фото: GLOBAL LOOK press
Григол Турманидзе

Григол Турманидзе блогер

 Генеральный директор дивизиона "Химки" ГК "АвтоСпецЦентр". Родился 22 июля 1982 года в городе Каскален, Казахстан. Окончил НОУ Самарскую Гуманитарную Академию по специальности "Юриспруденция". В автомобильном бизнесе с 2006 года. В ГК "АвтоСпецЦентр" Григол возглавлял направление продаж брендов Citroen, Suzuki, занимал должность генерального директора дилерского центра Nissan Химки. С октября 2015 года генеральный директор дивизиона "Химки": Infiniti, Nissan, Skoda, Citroen, Datsun, Peugeot.
В 2017 году вторичный рынок увеличится не менее, чем на 10%. В ближайшие годы официальные дилеры могут занять более 20% рынка.
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По прогнозам аналитиков АСЦ, в 2017 году объем вторичного рынка увеличится не менее, чем на 10%по отношению к прошлому году. Потенциал рынка подержанных автомобилей представляет интерес для официальных дилеров: авторитейлеры занимают на вторичном авторынке, по разным оценкам, от 8% до 15%, в то время как в странах Европы до 50% сделок по продаже подержанных авто приходится на дилерские центры. В ближайшие годы этот показатель по РФ может вырасти до 20-25%.

Фото: GLOBAL LOOK press

По итогам 2016 года продажи новых автомобилей продолжили падение (-11%), а дилеры понесли серьезные финансовые потери: за прошедший год в России закрылось более 260 дилерских центров. Находясь в поиске новых источников прибыли авторитейлеры начали проявлять интерес к вторичному рынку, где более 80% сделок, на данный момент, совершаются между продавцом и покупателем напрямую.

Главной причиной интереса дилеров к рынку продаж авто с пробегом, по мнению специалистов ГК "АвтоСпецЦентр", являются его объемы: по итогам 2016 года около 80% всех сделок по продаже автомобилей в России приходится на автомобили с пробегом. В денежном выражение вторичный рынок уже сравнялся с рынком новых автомобилей, кроме того, он демонстрирует большую устойчивость в условиях кризиса: в 2015 году продажи подержанных авто упали на 19%, а новых – более чем на треть. При этом, в последние месяцы 2016 года рынок подержанных авто демонстрировал рост в среднем на 11-12% по отношению к прошлому году. По прогнозам аналитиков АСЦ, в 2017 году объем вторичного рынка может увеличиться на 10-12% по отношению к прошлому году.

Прозрачность вторичного рынка – еще один позитивный фактор: появление единой национальной базы подержанных авто и разработка закона об ответственности за "скручивание" пробега, программа "электронный ПТС", по мнению экспертов ГК "АвтоСпецЦентр", усложнит жизнь перекупщикам и недобросовестным продавцам. У официальных дилеров появится возможность конкурировать с частниками и гаражными автосалонами.

Фото: GLOBAL LOOK press

"Несмотря на высокий потенциал рынка вторичных авто мы понимаем, что в нынешней ситуации это не панацея для дилеров: он также зависит от состояния российской экономики, курса валют, цен на комплектующие и запчасти, как и рынок новых автомобилей. Кроме того, официальные дилеры стремятся к повышению качества товара и созданию положительного реноме и не могут конкурировать с серыми игроками, готовыми "улучшать" косвенные показатели, такие как год или пробе,– комментирует Артем Самородов, Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр". – Кроме того, не стоит забывать, что российский автопарк по большей части устарел – только около 35% машин находятся в так называемом дилерском сегменте – автомобили возрастом до 7-ми лет – а обновление автопарка, при почти полном отсутствии экспорта, в свою очередь, зависит именно от уровня продаж новых автомобилей".

По прогнозам экспертов, уже в ближайшие 3-5 лет официальные автодилеры смогут занять до 25% рынка подержанных автомобилей. Скорее всего, это не будет долгосрочным трендом и в дальнейшем доля дилеров снизится, уступив место независимым игрокам. Рынок же автомобилей с пробегом  может выйти на докризисный уровень уже в диапазоне 2-4 лет.  

24 января 2017, 17:15

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