Уникальные свойства крещенской воды

Наступает Крещение, впереди у нас крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января люди набирают крещенскую воду. В преддверии большого праздника, хочу немного рассказать о применении крещенской воды, потому как видно – не все понимают, что с ней делать и зачем ее набирать.

К святой воде отношение должно быть соответственное, ведь это – не просто водичка, которую нужно пить, когда вздумается. Или еще "лучше", поставить бутыль куда-нить в кладовку и случайно найти ее всю запылившуюся на следующее Крещение.

Чудесные свойства крещенской воды изучаются до сих пор. Ученые сравнили структуру обычной воды и крещенской, и сделали выводы, что кристаллы ее разительно отличаются и на вид божественно красивы. Вообще ее можно хранить долго, до тех пор, пока не используете: она не дает осадка, не заветривается и сохраняет свои целебные качества все годами, исцеляя физические и душевные недуги. Принимать такую воду нужно непременно натощак и желательно с молитвой: утром, попросив у Господа Бога благословения и помощи в нужном вопросе, прочитав молитвы. В критических случаях святую воду можно пить в любое время дня и ночи.

Крещенская вода часто применяется во время лечения больных. Рекомендуется сначала выпить водицы, а потом уже лекарства. Тяжелобольным воду дают каждый час по чайной ложке. Можно окропить постель больного, обтереть его.

Сила крещенской воды такова, что ее можно добавлять в обычную воду, таким образом освящая ее. То есть не обязательно тащить домой канистру в 50 литров. Нескольких капель. Достаточно правильно разбавлять агиасму (святую воду) нужно так:

над емкостью с обычной водой читают или поют Крещенские песнопения (тропарь, кондак, величание) или любую известную молитву к Господу, которая вам нравится. После этого вливают немного крещенской воды: крестообразно, с молитвой: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Святая вода часто используется при "чистках" своего жилья и любого помещения. Так же можно добавить в обычную воду и окропить ею помещение. Напоминаю, что как правило это углы, пороги и окна.

Если вы умываетесь такой водой или принимаете ванну с ее добавлением – никогда не вытирайтесь полотенцем. Вода должна высохнуть сама по себе. Если у вас внутреннее беспокойство, нервы рвут, депрессия, глаза на мокром месте – выпейте такой водички с молитвою и вам станет намного спокойнее.

Ею можно также промывать глаза, уши, полоскать горло, мазать больные места, раны и раздражения, делать компрессы. В идеале прочитать перед этим молитвы исцеления, например, Пантелеймону целителю или своему любимому святому. Что бы вы ни делали с крещенской водой, это должно быть осознанным действием, с почтением к ней и обращением к Высшим Силам.

Прилагаю небольшой крещенский обряд:

Утром на Крещение возьмите освященную воду, налейте ее в чашу, пусть по очереди вся семья, начиная со старшего члена семьи выпьет по глотку со словами: "Господи! Спаси, сохрани и помилуй мя Раба твоего (имя) во славу Крещения твоего и на защиту дома моего. Аминь". После чего самый старший из семьи берет вербу, освященную с прошлой пасхи (у кого она есть) и оставшейся водичкой из чаши окропляет весь дом.