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Синдром популярности у современных людей

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face
Инна Гаврилова

Инна Гаврилова блогер

 Педагог, психолог, бизнес-тренер. Сертифицированный тренер по трансформационному гипнозу Академии Кристофера Ховарда. Лингвист, автор тренингов по силе Слова.
Популярность – это высокая степень востребованности кого-либо или чего-либо в определенной области. Ее стандарты зависят от времени, в котором мы живем. Нормы меняются очень быстро, поэтому желающим стать популярными надо постоянно придумывать что-то новое.
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Есть такое понятие – "синдром", которое воспринимается как некая зависимость. В переводе с греческого оно означает – "сопутствие, дорога". А вот слово "популярность" вызывает ассоциации с успехом, деньгами и признанием. Хотя на самом деле "популярность" означает – "народ". Получается, что в дословном переводе "синдром популярности" – это "путь с народом" или "сопутствие народа".

Мы – люди - существа социальные. Нам по природе требуется общение с себе подобными, ведь развитие человека, как личности, невозможно без взаимодействия с другими людьми. Нам всем, конечно, хочется одобрения и признания. Это естественная потребность в энергии любви, которая соединяет и приумножает. Как говорится: "Доброе слово и кошке приятно". Благодаря интернету и социальным сетям поле для самовыражения не имеет границ, и именно эта безграничность таит в себе такую опасность, как подмена ценностей.

Внешнее одобрение, стремление к "лайкам" провоцирует на действия, которые иногда просто противоречат человеческой природе. И примеров тому на просторах интернета – тысячи.

Наибольшая опасность состоит в том, что человек готов практически на все, чтобы получить одобрение. У меня были клиенты, которые меняли внешность, постили в день десятки фотографий, а когда переставали видеть одобрение совершенно незнакомых им людей в сети, испытывали сильнейший стресс. Приходилось помогать им найти себя, узнать себя настоящего. Учиться улыбаться, радоваться жизни, получать удовольствие без оглядки на внешнее одобрение, без смартфона в руках.

Фото: GLOBAL LOOK press/PLANET PHOTOS

Сегодня эта проблема особенно остро стоит с детьми. Начинается все с того, что ребенок тихо сидит с планшетом в руках, никому не мешает – родителям удобно, они занимаются своими делами. Очень быстро планшет "поглощает" личность и ребенку перестает быть нужным живое общение. И тогда начинаются скандалы: хватит сидеть в планшете, оторвись уже от интернета!

Самой большой ценностью современных людей является время. Его глобально не хватает. Вернее, оно уходит на передвижения, рабочие встречи, социальные сети. Времени просто не остается на живое, человеческое общение. Дарите своим детям, близким свое драгоценное время – и ваша популярность среди них будет дорого стоить!

Популярность – дело хорошее, стремление к ней естественно. Но важно помнить, что главный ее секрет – это простота. Чем проще и доступнее выражаются мысли и происходит общение, тем больше хочется проводить время вместе.

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

Бывает, что стремление к одобрению вызывает чувство вины, которое чаще всего идет из детства. Человеку постоянно нужно, чтобы его хвалили, подтверждали, что он хороший, что он достоин любви. С этой проблемой нужно серьезно работать, ведь такие люди, как правило, не могут доводить дела до конечного результата, не достигают успеха, к которому так стремятся. Они очень легко становятся объектом манипуляции, так как абсолютно управляемы из-за своего стремления к популярности и одобрению.

Здесь нужно просто помнить, что атрибут, сопутствующий популярности – это деньги. И в большинстве случаев стремление быть популярным вызвано именно желанием получать от этого дивиденды. Совершенно здоровое и нормальное желание. Если вы подозреваете себя в том, что у вас начинает развиваться "синдром популярности", посмотрите – приносит ли вам деньги эта погоня за признанием? Если да, вы почти на верном пути. Скажу "почти", потому что самым основным мерилом все-таки является радость. Вы популярны, здоровы и радостны? Продолжайте в том же духе! Тратите много часов на соцсети или походы по тусовкам, но настроение все хуже, а денег все меньше? Срочно диагностируйте свою проблему. В конце концов, неважно, насколько вы популярны – важно, насколько радостна ваша жизнь.

11 января 2017, 12:26

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