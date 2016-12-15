Болезни начали лечить с помощью искусства

Давно известно, что изобразительное искусство способно воздействовать на психоэмоциональное состояние человека. В психотерапии и психологической коррекции даже существует целое направление, основанное на искусстве и творчестве, которое специалисты называют арт-терапией.

Сам по себе термин "арт-терапия" появился уже давно, еще в начале прошлого века, когда один из известных английских художников Адриан Хилл впервые заявил, что работа над картинами оказывает ему помощь в лечении такого серьезного заболевания как туберкулез. Были проведены исследования, и уже в середине XX века американские ученые начали говорить о новом, эффективном методе лечения различных заболеваний при помощи изобразительного искусства. Тогда же была основана Американская арт-терапевтическая ассоциация.

Что же лежит в основе такого нетрадиционного вида лечения? В первую очередь, гармонизация внутреннего состояния человека через созерцание живописного полотна. Цвет оказывает сильное влияние на наше состояние. Все знают о том, что теплая цветовая гамма улучшает аппетит, яркие цвета (например, красный) возбуждают, а все оттенки синего успокаивают и "охлаждают" помещение, в нем будет не так жарко в летний день.

Однако искусство – это не только цветовое решение. Это еще и посыл художника, те, чувства и эмоции, которые он вложил в произведение. Как однажды сказал Анри Матисс: "Если художник искренен, человечен и созидатель, он всегда найдет отклик…" Картины великих художников заряжают нас энергией. Посещая галереи и выставки, мы никогда не возвращаемся оттуда равнодушными. Мы готовы потратить свое драгоценное время, наблюдая за плавающими в аквариуме рыбками на картине Матисса. По сути, что такого интересного в этой картине? Довольно банальный сюжет: зелень, аквариум, красные рыбки. Но, пожалуй, нет человека, которого бы эта "банальная" картина не цепляла. Яркая колористика, энергия и простота изображения: в картине нет ничего лишнего, все гармонично. Образность и контрастность шедевра дарят зрителям приятные эмоции, вызывают восхищение и желание снова и снова смотреть на эту радужную картину, чтобы каждый раз испытывать подобные эмоции. Это одна из граней психологического воздействия искусства.

Работая над своими картинами, я это прекрасно понимаю. Кроме того, считаю, что они способны положительно влиять не только на впечатление человека, но и на пространство в целом. При помощи цветовой гаммы я привлекаю внимание человека. Что касается посыла, он направлен на то, чтобы люди не просто обратили внимание, но и становились лучше, излечивались от тех недугов, которые у них есть. Для меня важно, чтобы люди психологически настраивались на гармоничное существование с природой, на выздоровление. Моя главная задача в том, чтобы через созерцание они были готовы к победе. Мне кажется, в лечении любых заболеваний, даже самых сложных, важен настрой и желание, а с этим назначением как нельзя лучше может справиться именно искусство, подарив надежду, уверенность в своих силах, понимание проблемы. Только искусство может помочь гармонизировать отношения человека и природы, сделав их правильными, разумными и именно поэтому приносящими пользу. Я создаю картины с надеждой, в этом их главный арт-терапевтический эффект.