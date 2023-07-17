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Понедельник 17 июля

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Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры

Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры
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Цель – упрощение процедуры подтверждения документов.

Правила дорожного движения (ПДД) в России регулярно подвергаются изменениям. Они устанавливают единый порядок на всей территории государства. К общим обязанностям водителей относится предъявление водительских прав по запросу уполномоченных лиц. Проект, способный облегчить эту задачу, предлагает Минцифры.

Как отмечает сайт VSE42.RU, также инициатива направлена на внедрение цифровых технологий в связанные с ПДД отношения. К такому выводу пришли авторы программы.

В рамках проекта стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам. Если он будет принят в текущем варианте, россиянам разрешат показывать документы, подтверждающие право на управление транспортом, через Госуслуги. Подробнее об этом пишет URA.RU.

Дата окончания общественного обсуждения намечена на 31 июля 2023 года. Близится к завершению независимая антикоррупционная экспертиза. В пояснительной записке указано, что реализация мероприятий, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Портал "Вести Подмосковья" напоминает, что сейчас сотрудники ГИБДД могут требовать оригинал удостоверения. Поэтому стандартные водительские права при нахождении за рулем следует держать при себе.

17 июля 2023, 22:54
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Федеральный портал проектов федеральных правовых актов✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как "убивают" российские дороги

Фото: nzt.ru
Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Фото: GLOBAL LOOK press/Anvar Galeev
Статистика по отгрузке зерна в НЗТ. Источник: участник рынка
Статистика по отгрузке зерна в НЗТ. Источник: участник рынка
Статистика по отгрузке зерна в НЗТ. Источник: участник рынка
Статистика по отгрузке зерна в НЗТ. Источник: участник рынка

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