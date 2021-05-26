В Барнауле водитель сбил выбежавшую на дорогу девочку

Установленная в машине камера видеорегистратора зафиксировала момент страшного ДТП. На записи видно, как из-за высаженных вдоль дороги кустов на проезжую часть внезапно выбегает девочка. Машина не успевает затормозить и сбивает ее. Ребенка отбрасывает на несколько метров. Несмотря на это, помощь врачей пострадавшей не понадобилась.
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