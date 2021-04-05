Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем

На участке трассы М-4 "Дон" из Бутурлиновки в Калач в Воробьевском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение, передает Общественная служба новостей. По информации журналистов, виновником ДТП оказался водитель Mercedes – иномарка вылетела на встречную полосу. За рулем в момент аварии сидел пьяный сотрудник полиции. Чтобы достать водителя другой машины – 28-летнюю девушку – потребовалась помощь спасателей. Оба водителя попали в больницу.
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