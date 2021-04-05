В Югре мужчину насмерть сбила машина

В ХМАО трагически оборвалась человеческая жизнь. Сообщается, что после повторного наезда транспортного средства скончался мужчина.
По информации телеканала "360", сначала гражданина сбил грузовик, а потом легковая машина. Полученные травмы не оставили пострадавшему никаких шансов.
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россия убивает
Убийства в украине
Мне всю жизнь запрещали
Вы слыхали анекдот?
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россия убивает украинцев 13 000 убитых полтора миллиона переселенцев - масса людей без рук и ног
Похожи на зверей