В Москве на Садовом кольце насмерть сбили пешехода

В прессе появилась информация о серьезной аварии, которая произошла в российской столице. Стало известно, что на Садовом кольце насмерть сбили пешехода.
На данный момент эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. Каких-либо подробностей о ДТП пока что не поступало, сообщает Рен ТВ.
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