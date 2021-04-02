В Новой Москве произошла авария со смертельным исходом

Новой Москве случилась авария, которая унесла человеческую жизнь. По данным прессы, в столкнулись два грузовых транспортных средства.
Известно, что в результате случившегося умер один человек. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить экспертам, сообщает "Вечерняя Москва".
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