Водитель легкового авто погиб в аварии с грузовиком на омской трассе

На трассе Омск — Тюмень произошла авария со смертельным исходом. По данным прессы, легковой автомобиль столкнулся в крупногабаритным транспортным средством.
Пострадавший водитель легковой машины скончался до приезда медиков, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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