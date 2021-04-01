Машина блогера попала в крупное ДТП в Москве

Утром 1 апреля на внешней стороне Садового кольца при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади автомобиль Audi вылетел на встречную полосу и протаранил четыре других машины, передает сетевое издание "Москва 24". Одна женщина-водитель серьезно пострадала, ее доставили в больницу.
По предварительным данным, на встречную полосу выехала машина видеоблогера, известного под ником Эдвард Бил. Сам он утверждает, что в момент аварии не находился за рулем.
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