Десятки пострадавших: в Туле произошло массовое ДТП

Утром 1 апреля коллектив психиатрической больницы Тулы ехал на работу на служебном автобусе. На Путейской улице водитель транспорта потерял управление и врезался в два легковых автомобиля, передает "Царьград". Пострадавших – 16 человек – доставили в больницу.
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