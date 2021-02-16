Санкт-Петербург встав в пробках из-за метели

Объем осадков, выпавших во время обрушившейся на Санкт-Петербург метели, достиг таких величин, что с ним не справились даже сотни единиц специальной техники, передает Пятый канал. Как итог – город встал в многокилометровых пробках. Люди жалуются, что утром для них серьезным испытанием стала поездка на работу.