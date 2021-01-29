После аварии в Алтайском крае погибла чиновница

Заместитель министра культуры Алтайского края погибла от полученных травм в больнице после столкновения автомобиля с чиновниками с грузовиком утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе региона, передает RT. Сотрудники ехали в коммандировку. Клава Минкультуры Алтайского края Елена Безрукова получила переломы. Еще один их коллега пострадал не так сильно.
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