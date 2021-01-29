Три чиновника попали в опасное ДТП в Алтайском крае

Утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП пострадали Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и двое ее коллег, передает Пятый канал. Состояние замглавы регионального Минкультуры Галины Кубриной оценивается как тяжелое, она находится в реанимации. У самой главы ведомства переломы.
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