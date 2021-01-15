Таран кофейни иномаркой попал на видео

Сразу с нескольких ракурсов удалось запечатлеть необычное ДТП в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает Пятый канал. Записи с уличных камер запечатлели, как при пересечении перекрестка автомобиль ушел в занос. Камера в зале сняла, как иномарка влетела в двери кафе. Примечательно, что посетители не сразу обратили внимание на произошедшее.
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