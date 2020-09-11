В Томской области грузовик столкнулся с иномаркой

В Томской области произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадали четыре гражданина.
По данным телеканала "360", столкнулись грузовик и иномарка. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Томской области произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадали четыре гражданина.
По данным телеканала "360", столкнулись грузовик и иномарка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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