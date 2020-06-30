В ТиНАО авария унесла человеческую жизнь

В ТиНАО произошла смертельная авария. Гражданин, управлявший скутером, столкнулся с "Газелью".
В результате случившегося водитель мопеда погиб. На месте ЧП работают экстренные службы.
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