В тяжелом состоянии: петербуржец попал под колеса "Газели"

Утром 28 мая в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Непокоренных автомобиль "Газель" наехал на мужчину.
Пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП, сообщает газета "Петербургский дневник".
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