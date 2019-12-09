Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями

Россия заняла третье место в рейтинге стран с самыми дешевыми автомобилями. На втором месте оказались Аргентина, Бразилия и Мексика, сообщает "ToDay News Ufa".
Список возглавила Индия, где средняя стоимость машин составила 12,5 тысячи долларов. В России этот показатель находится на уровне 21,140 долларов. Самые дорогие автомобили продаются в США, Канаде и странах Европы, где за них придется заплатить более 30 тысяч долларов.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Что думаете про сиськи Асмус?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.