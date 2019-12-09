Под Москвой насмерть сбили пешехода

Неизвестный насмерть сбил пешехода в люберецком поселке Томилино. ЧП произошло рано утром 9 декабря.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", проезжавшие мимо водители заметили неподвижно лежавшее на дороге тело. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Известно, что движение по одной полосе на данный момент перекрыто.
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