На трассе под Москвой столкнулись две фуры и фургон

В 160 километрах от Москвы на трассе М-4 "Дон" произошла серьезная авария. Очевидцы сообщают, что столкнулись две фуры и фургон.
По данным РИА ФАН, проезд по автодороге оказался затруднен из-за множества коробок и товаров, выпавших из прицепов грузовых автомобилей. На данный момент информации о пострадавших нет.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Что думаете про сиськи Асмус?
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.
Про модельную внешность Невесты покойника!