Как правильно прогревать двигатель зимой

По словам специалиста, лучше всего использовать предпусковой подогреватель. "Наилучший результат – и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок – дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)", – сообщил эксперт издания "За рулем".
Также важно помнить о пункте 17.2 раздела Правил дорожного движения "Движение в жилых зонах". Он запрещает стоянку с работающим двигателем. Однако затвердевшая омывающая жидкость в бачке и примерзшие дворники могут стать причиной неисполнения этого пункта, пишет РИА ФАН.
Стоит помнить и о том, что нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоочистители и стеклоомыватели. Это следует из перечня неисправностей и запрещающих эксплуатацию транспортных средств условий.
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