В Москве произошло массовое ДТП со снегоуборочной техникой

В ночь на 9 января на московской кольцевой дороге сразу два легковых автомобиля столкнулись со снегоуборочной техникой, передает Пятый канал. Последствия страшной аварии сняли на видео очевидцы. Два человека были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Чудом никто не погиб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.