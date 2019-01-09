В Башкирии маршрутка попала в массовое ДТП с грузовиком

Вечером 8 января на 31-м километре трассы Чишмы – Киргиз-Мияки в Чишминском районе Башкирии случилась массовая авария – иномарка KIA Ceed по касательной задела грузовик Volvo, после чего произошло столкновение с легковушкой Skoda Rapid и маршрутным микроавтобусом Ford Transit, передает портал ToDay News Ufa. По счастливой случайности никто не пострадал. Выяснилось, что маршрутка была без пассажиров.
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