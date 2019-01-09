В Москве грузовик снес легковушку

На пересечении Озерной и Малой Очаковской улиц на западе Москвы самосвал, груженный грунтом, врезался в легковой автомобиль, передает телеканал "360". По предварительным данным, грузовик выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции. В результате ДТП пострадали три человека.
Певец свернул не туда
Поступок президента оценили граждане страны
Дочь полковника ГРУ нашла новую работу
Комик разоткровенничался с фанатами