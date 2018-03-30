Актер из "Универа": Меня сбили Mercedes и Lada
Снимки Свиридова с отпечатками логотипов Mercedes и Lada на лбу стали вирусными в социальных сетях. Подписчики задавались вопросом, каким образом актеру удалось получить такую необычную травму, и выдвигали разнообразные теории. К примеру, посетители одного из развлекательных сайтов предположили, что не сработали подушки безопасности, и мужчина ударился лбом о руль.
Однако позже актер снизил накал страстей, приоткрыв завесу тайны. Оказалось, что фотографии Свиридов сделал на съемках фильма, а отпечатки – обыкновенный грим. "А кто сказал, что легко сниматься в кино? Тут мучают людей", – подписал новые снимки артист.
Позже он выложил фото с Михаилом Пореченковым: "Отличный съемочный день в компании талантливого и очень человечного Михаила Пореченкова! Все отметины у меня на лбу – его рук дело".
Напомним, что Андрей Свиридов исполняет роли бандитов, охранников и спортсменов. На его счету картины "Дорога на остров Пасхи", "Zолушка", "Обитаемый остров", "Неваляшка". Артист также принимал участие в съемках сериалов "Универ", "САШАТАНЯ", "Наша Russia" и "Счастливы вместе".
"Пока в основном предлагают играть роль мордоворотов и охранников – идеально подхожу под фактуру. Недавно исполнял роль следователя – хотя бы не бандит. Но мне бы хотелось, может быть, в драме сыграть – добродушного, в чем-то романтичного человека. Героя-любовника – какого-нибудь Ромео – играть не хочу: как говорится, не мой типаж", — признался Свиридов.
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