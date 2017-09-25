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Авто

Тест-драйв Mercedes 43 GLC 4MATIC Coupe. Быстрый парень

Фото: Dni.ru
Когда видишь Mercedes GLC Coupe первое что приходит в голову – это BMW X4, не для кого не секрет, что это был ответ своим прямым конкурентам из Мюнхена.
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Именно благодаря конкуренткой борьбе рождаются лучшие вещи и идеи, так как всегда есть стимул сделать, лучше, круче, технологичнее. Инженеры Mercedes в след за гражданской версией GLC Coupe выпустили небольшой табун заряженных версий кросс-купе. Младший из них – AMG 43 получил 367 л.с., что позволило ему достигать ста километров в час чуть менее чем за 5 секунд.

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Такой динамике автомобиль обязан трехлитровому битурбированному двигателю V6 и девяти ступенчатой коробке передач. Рокот двигателя разносится не только из выхлопной системы, но и как уже давно заведено, и акустической, при чем, в зависимости от режима движения, он может варьироваться.

Фото: Dni.ru

На дороге автомобиль ведет себя как подобает породистому заряженному немцу. Острая рулежка, отсутствие кренов, но при этом вполне комфортное передвижение доставляет массу удовольствия. Но разбудить в нем зверя не представляет проблем, стоит включить режим Sport+ и при разгоне будет не просто оторвать голову от подголовника. Но если передвигаться в стандартном режиме, GLC едет практически так же, как и обычный GLC – разве что пожестче преодолевает ухабы, выбоины и прочих лежачих полицейских. Трансмиссия 9G-Tronic быстро и четко подбирает нужную передачу.

Фото: Dni.ru

Что касается расхода, производитель обещает, что в спокойном режиме можно уложиться в 8-9 литров на сотню, конечно, они немного лукавят, в реальности городской расход получалось уложить в 12-14 литров.

Фото: Dni.ru

Отличия AMG версии от обычной – видны не вооруженным взглядом, обилие карбона, низкие свесы бамперов, огромные диски, ну и конечно шильдики AMG и BiTurbo без ошибочно указывают, что это не простой GLC Coupe. Отдельно стоит отметить тормоза, супорта которых, явно говорят о мощности автомобиля, но главное не внешний вид, а эффективность, остановить кросс-купе не составляет никакой проблемы.

В салоне все, как и в гражданской версии, но с небольшими нотками спорта: черный потолок, прошивка сидений, отделка панелей торпедо и дверей. Мне не очень понравился обзор, и так не большое лобовое стекло, немного перекрывает зеркало заднего вида, да и блок глонасс, прилепленный справа от него, еще больше загораживает панораму.

Фото: Dni.ru

А теперь перейдем к самому интересному – цене. Особая серия Mercedes 43 GLC 4MATIC Coupe стоит от 4 820 000 рублей, а, чтобы добиться максимальной комплектации, то придется добавить еще около 1 млн рублей. Но тут появляется главный вопрос, зачем в городе нужен такой автомобиль, для чего такая мощность, если через четыре секунды приходиться тормозить, чтобы не схватить очередной штраф? Может имеет смысл просто ограничиться AMG пакетом? Естественно покупатель найдется, и здравый смысл останется где-то позади тех эмоций, которые дает этот автомобиль.

Фото: Dni.ru

Основной конкурент – естественно BMW X4 M40i. У него под капотом бушуют 360 л.с., и до сотни он добирается за 4,9 секунды. Цены примерно одинаковые, BMW чуть дешевле и начинается от 4 195 000 рублей, а дальше только фантазия покупателя добавит стоимость в виде опций. 

25 сентября 2017, 14:03

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