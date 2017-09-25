Тест-драйв Mercedes 43 GLC 4MATIC Coupe. Быстрый парень

Когда видишь Mercedes GLC Coupe первое что приходит в голову – это BMW X4, не для кого не секрет, что это был ответ своим прямым конкурентам из Мюнхена.

Именно благодаря конкуренткой борьбе рождаются лучшие вещи и идеи, так как всегда есть стимул сделать, лучше, круче, технологичнее. Инженеры Mercedes в след за гражданской версией GLC Coupe выпустили небольшой табун заряженных версий кросс-купе. Младший из них – AMG 43 получил 367 л.с., что позволило ему достигать ста километров в час чуть менее чем за 5 секунд.



Такой динамике автомобиль обязан трехлитровому битурбированному двигателю V6 и девяти ступенчатой коробке передач. Рокот двигателя разносится не только из выхлопной системы, но и как уже давно заведено, и акустической, при чем, в зависимости от режима движения, он может варьироваться.

На дороге автомобиль ведет себя как подобает породистому заряженному немцу. Острая рулежка, отсутствие кренов, но при этом вполне комфортное передвижение доставляет массу удовольствия. Но разбудить в нем зверя не представляет проблем, стоит включить режим Sport+ и при разгоне будет не просто оторвать голову от подголовника. Но если передвигаться в стандартном режиме, GLC едет практически так же, как и обычный GLC – разве что пожестче преодолевает ухабы, выбоины и прочих лежачих полицейских. Трансмиссия 9G-Tronic быстро и четко подбирает нужную передачу.

Что касается расхода, производитель обещает, что в спокойном режиме можно уложиться в 8-9 литров на сотню, конечно, они немного лукавят, в реальности городской расход получалось уложить в 12-14 литров.

Отличия AMG версии от обычной – видны не вооруженным взглядом, обилие карбона, низкие свесы бамперов, огромные диски, ну и конечно шильдики AMG и BiTurbo без ошибочно указывают, что это не простой GLC Coupe. Отдельно стоит отметить тормоза, супорта которых, явно говорят о мощности автомобиля, но главное не внешний вид, а эффективность, остановить кросс-купе не составляет никакой проблемы.

В салоне все, как и в гражданской версии, но с небольшими нотками спорта: черный потолок, прошивка сидений, отделка панелей торпедо и дверей. Мне не очень понравился обзор, и так не большое лобовое стекло, немного перекрывает зеркало заднего вида, да и блок глонасс, прилепленный справа от него, еще больше загораживает панораму.

А теперь перейдем к самому интересному – цене. Особая серия Mercedes 43 GLC 4MATIC Coupe стоит от 4 820 000 рублей, а, чтобы добиться максимальной комплектации, то придется добавить еще около 1 млн рублей. Но тут появляется главный вопрос, зачем в городе нужен такой автомобиль, для чего такая мощность, если через четыре секунды приходиться тормозить, чтобы не схватить очередной штраф? Может имеет смысл просто ограничиться AMG пакетом? Естественно покупатель найдется, и здравый смысл останется где-то позади тех эмоций, которые дает этот автомобиль.

Основной конкурент – естественно BMW X4 M40i. У него под капотом бушуют 360 л.с., и до сотни он добирается за 4,9 секунды. Цены примерно одинаковые, BMW чуть дешевле и начинается от 4 195 000 рублей, а дальше только фантазия покупателя добавит стоимость в виде опций.