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Mercedes GLA 250 4matic: мини-кроссовер на мини-лето

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Mercedes GLA 250 попал ко мне в руки в самый разгар лета, то есть, в те самые 4-5 дней, когда в Москве было жарко. И, несмотря на явно немужской формат автомобиля, было интересно на ярко красной, заметной в черно-бело-сером потоке, юркой машинке, сновать по переулкам относительно пустой столицы.
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Ладный и стильный, GLA берет свое начало от А-класса, на базе которого, собственно и собран. Не могу сказать, что от внешнего вида совсем уж захватывает дух, но смотрится автомобиль целостно и гармонично.

Фото: Родион Газманов

А внутри… А внутри здесь как обычно. Три дефлектора посередине торпедо, климат-контроль с делениями по два градуса, приборы со стрелками и, как я уже писал в обзорах других моделей Mercedes, абсолютно чужеродно (я не устану это повторять!) смотрящийся дисплей бортового компьютера.

Фото: Родион Газманов

Нежные кремовые цвета салона и плавные, перетекающие друг в друга, формы резко подчеркиваются рельефным узором панелей на торпедо.

Фото: Родион Газманов

Приборные панели с физическими стрелками уже можно причислять к рангу классических, на фоне современных сплошных дисплеев. Здесь вариант классический, хотя между двумя циферблатами уютно устроился небольшой экран.

Фото: Родион Газманов

Посадка водителя очень удобная. Все приборы и кнопки на месте, тянуться далеко руками никуда не нужно. Редко бывает, чтобы руль при удобном положении не закрывал часть спидометра или другую важную часть приборной панели. Здесь один из таких редких случае, кстати.

Фото: Родион Газманов

Пассажиру в GLA сидеть очень комфортно. Места для ног хватает, даже они у вас очень длинные и на шпильках. Но что это? Почему из-за угла застенчиво выглядывает краешек гитарного кейса?

Фото: Родион Газманов

А все очень просто. Mercedes GLA стал первым в истории внедорожником, в багажник которого моя гитара не поместилась.

Фото: Родион Газманов

На дороге Mercedes GLA ощущается как кроссовер. Что бы там не говорили про его внедорожные качества, подвеска жестковата, и мельчайшие неровности на дороге отлично доходят до водителя. В защиту моего мнения сразу встает весьма резвый разгон и великолепная маневренность на трассе. Помощнее, чем базовый полуторалитровый вариант, GLA 250 легок и стремителен.

Впрочем, среди доступных режимов движения, наравне со Sport и Eco (что, думаю, не нуждается в пояснениях), есть Offroad. И эта опция заслуживает отдельного внимания.

Фото: Родион Газманов

В качестве дополнительной опции здесь можно взять настроенную на бездорожье подвеску (тогда-то в меню и появляется дополнительный вариант настроек Offroad). И вот тогда картина меняется. Амортизаторы начинают по настоящему работать на комфорт пассажиров, и ход становится мягче. Кстати, к трассе с не очень ровным асфальтом этот вариант тоже очень даже подходит.

Фото: Родион Газманов

Шумоизоляция не самая лучшая. На трассе приходится напрягать голос, чтобы разговаривать по громкой связи или с пассажиром. Причем основная часть шумов приходит как раз через колесные арки. Замер шумов показал 69,9 dB на трассе, на скорости 100 км/ч. На первом и последних местах Toyota Prado и Corolla соответственно с показателями 63,2 против 70,1, что ставит GLA по шумоизоляции практически в конец хитпарада.

Фото: Родион Газманов

Ну, раз речь зашла о хит-парадах, давайте поговорим и о музыке. Установленный в этой комплектации GLA звук от Harman Kardon отличается от более дорогого Burmeister, чаще встречаемом в E и S классе, плотной нижней серединой и басами. Что располагает к прослушиванию электронной музыки. Что ж, машина тоже этому вполне соответствует.

Фото: Родион Газманов

Что касается настроек, то мне захотелось совсем чуть-чуть прибавить бас. Середины и верха достаточно, так как у акустики здесь звук очень четкий и прозрачный. Да и салон небольшой.

ВЫВОДЫ: Машина очень понравилась. Компактный городской кроссовер (ну не поворачивается у меня язык назвать его внедорожником) отлично себя чувствует на трассе и даже на грунтовой дороге.

Фото: Родион Газманов

Удобный и относительно резвый, это очень хорошая машина для города. И даже очевидное неуважение таксистов к “маленькому красному мерседесу” не омрачало удовольствия от поездок. И – да, 90% опрошенных в соцсетях назвали эту машину женской.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

18 сентября 2017, 12:21

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