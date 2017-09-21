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Авто

Mercedes E-class All Terrain. Первый в роду

Автомобили немецкой марки присутствует практически во всех классах иногда даже несколькими моделями: седаны, купе, кроссоверы, большие внедорожники, но универсала повышенной проходимости из не было. E-class All Terrain первый представитель от Mercedes-benz в этом классе.
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Внешне E-class All Terrain едва можно отличить от обычного универсала E класса: только пластиковые накладки на пороги, колесные арки и бампера выдают его повышенную проходимость. Увеличенный дорожный просвет на 3,5 см вряд ли можно сразу заметить, и он значительно ниже чем у европейских конкурентов в этом же классе. Этот факт осложняет смелые выездки на бездорожье или заезд на бордюры, однако это достаточно для легкого оффроуда по дороге на природу. Автомобиль оснащен полным приводом и пневмоподвеской Air Body Control, благодаря ей клиренс может варьироваться от 121 до 156 мм.

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Внутри можно заметить тенденции в современном автомобилестроении – унификация деталей и элементов. Одни и те же модули в отделке, которые используются в низших моделях C-class и старшего S-class – не совсем то что ожидаешь увидеть в революционно новой машине. В данной комплектации отделка была выполнена из глянцевого черного пластика – проигрышное решение если не ухаживать за салоном ежедневно – на пластике отчетливо видны отпечатки пальцев – вариант с деревянной отделкой кажется намного лучше.

Фото: Dni.ru

Отсутствие сенсорных дисплеев это большой плюс эргономике автомобиля, уже не раз подчеркивалась не практичность сенсорных регулировок температуры воздуха, сидений или же настроек подвески. Тут важна быстрота и четкость особенно в движении – поэтому кнопки.

Фото: Mercedes

Эргономика водительского пространства практически не вызывает нареканий, удобные профилированные кресла с достаточной боковой поддержкой, настроек хватает чтобы усесться человеку практически любых габаритов. Компоновка приборов и элементов управления знакома по младшему C-class – два дисплея расположенные вдоль на приборной панели, один из которых отвечает за мультимедиа, а второй является виртуальной приборной панелью.

Фото: Dni.ru

Под капотом разместились только дизельные агрегаты – новая дизельная "четверка" (E220d – 2 литра, 194 л.с.) и дизельный же V6 (E350d – 3 литра, 258 л.с.). Оба с 9-ступенчатым автоматом и, понятно, с постоянным полным приводом. Маркетологи из Mercedes не скрывают, что E-class All Terrain чисто европейская тема, поэтому бензиновые моторы обошли ее стороной, судя по статистике покупатели таких авто любят именно дизельные моторы.   

Плавность хода, комфортно мягкая подвеска и тишина в салоне – вот что сразу приходит в голову, когда едешь в этом автомобиле, все сделано подстать немецкому качеству и проверено временем. По сути All Terrain ничем не отличается от обычного E-class, кроме возможности съехать на бездорожье. Автомобиль идеально подходит для длительных путешествий, этакий вариант Grand Tuorismo от Mercedes, вместительный багажник и просторный салон, управляемость и плавность хода, и даже нарекания в эргономике – спустя час езды с ними свыкаешься и подстраиваешься под них.

В результате появление немцев в новом для себя классе – получилось довольно странным и скорее они сделали автомобиль для других целей – его стихия не легкое бездорожье, а длительные путешествия – All Terrain остается автомобилем для асфальтовых дорог.

На самом деле основной задачей Mercedes-benz E-class All Terrain привлечь внимание покупателей других внедорожный универсалов премиум класса, таких как Audi A6 Allroad и Volvo XC90 Cross Country. Что касается стоимости, то E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury стартует от 4 млн 80 тысяч рублей, а его старший брат E 350 d 4MATIC All-Terrain Luxury обойдется на 600 тыс рублей дороже.

Конкуренты

Фото: Dni.ru 

Audi A6 Allroad

Основной проблемой Audi A6 Allroad была ограниченность выбора двигателей. В нашей стране он продается только с трех литровым бензиновым двигателем мощностью 333 л.с. И это главный параметр отпугивающей многих покупателей, хотя немецкий производитель предлагает 3 стандартные комплектации по цене от 3 млн 850 тыс рублей до 4 млн 250 тыс рублей.


Фото: Volvo

Volvo XC90 Cross Country

Новый автомобиль в линейном ряду Volvo появился не так давно, и теперь позиционируется в премиальном классе. Это можно заметить не только по выросшей цене, но и по новым функциональным возможностям и материалам отделки. Тест-драйв нового Volvo XC90 Cross Country вы можете прочитать на тут. Базовая версия автомобиля начинается от 3,5 млн. рублей, а за опции можно доплачивать еще до 1,5 млн в зависимости от того что вы хотите получить в автомобиле.

21 сентября 2017, 10:44

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