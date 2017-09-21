Mercedes E-class All Terrain. Первый в роду

Автомобили немецкой марки присутствует практически во всех классах иногда даже несколькими моделями: седаны, купе, кроссоверы, большие внедорожники, но универсала повышенной проходимости из не было. E-class All Terrain первый представитель от Mercedes-benz в этом классе.

Внешне E-class All Terrain едва можно отличить от обычного универсала E класса: только пластиковые накладки на пороги, колесные арки и бампера выдают его повышенную проходимость. Увеличенный дорожный просвет на 3,5 см вряд ли можно сразу заметить, и он значительно ниже чем у европейских конкурентов в этом же классе. Этот факт осложняет смелые выездки на бездорожье или заезд на бордюры, однако это достаточно для легкого оффроуда по дороге на природу. Автомобиль оснащен полным приводом и пневмоподвеской Air Body Control, благодаря ей клиренс может варьироваться от 121 до 156 мм.

Внутри можно заметить тенденции в современном автомобилестроении – унификация деталей и элементов. Одни и те же модули в отделке, которые используются в низших моделях C-class и старшего S-class – не совсем то что ожидаешь увидеть в революционно новой машине. В данной комплектации отделка была выполнена из глянцевого черного пластика – проигрышное решение если не ухаживать за салоном ежедневно – на пластике отчетливо видны отпечатки пальцев – вариант с деревянной отделкой кажется намного лучше.

Отсутствие сенсорных дисплеев это большой плюс эргономике автомобиля, уже не раз подчеркивалась не практичность сенсорных регулировок температуры воздуха, сидений или же настроек подвески. Тут важна быстрота и четкость особенно в движении – поэтому кнопки.

Эргономика водительского пространства практически не вызывает нареканий, удобные профилированные кресла с достаточной боковой поддержкой, настроек хватает чтобы усесться человеку практически любых габаритов. Компоновка приборов и элементов управления знакома по младшему C-class – два дисплея расположенные вдоль на приборной панели, один из которых отвечает за мультимедиа, а второй является виртуальной приборной панелью.

Под капотом разместились только дизельные агрегаты – новая дизельная "четверка" (E220d – 2 литра, 194 л.с.) и дизельный же V6 (E350d – 3 литра, 258 л.с.). Оба с 9-ступенчатым автоматом и, понятно, с постоянным полным приводом. Маркетологи из Mercedes не скрывают, что E-class All Terrain чисто европейская тема, поэтому бензиновые моторы обошли ее стороной, судя по статистике покупатели таких авто любят именно дизельные моторы.

Плавность хода, комфортно мягкая подвеска и тишина в салоне – вот что сразу приходит в голову, когда едешь в этом автомобиле, все сделано подстать немецкому качеству и проверено временем. По сути All Terrain ничем не отличается от обычного E-class, кроме возможности съехать на бездорожье. Автомобиль идеально подходит для длительных путешествий, этакий вариант Grand Tuorismo от Mercedes, вместительный багажник и просторный салон, управляемость и плавность хода, и даже нарекания в эргономике – спустя час езды с ними свыкаешься и подстраиваешься под них.

В результате появление немцев в новом для себя классе – получилось довольно странным и скорее они сделали автомобиль для других целей – его стихия не легкое бездорожье, а длительные путешествия – All Terrain остается автомобилем для асфальтовых дорог.

На самом деле основной задачей Mercedes-benz E-class All Terrain привлечь внимание покупателей других внедорожный универсалов премиум класса, таких как Audi A6 Allroad и Volvo XC90 Cross Country. Что касается стоимости, то E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury стартует от 4 млн 80 тысяч рублей, а его старший брат E 350 d 4MATIC All-Terrain Luxury обойдется на 600 тыс рублей дороже.

Конкуренты





Audi A6 Allroad



Основной проблемой Audi A6 Allroad была ограниченность выбора двигателей. В нашей стране он продается только с трех литровым бензиновым двигателем мощностью 333 л.с. И это главный параметр отпугивающей многих покупателей, хотя немецкий производитель предлагает 3 стандартные комплектации по цене от 3 млн 850 тыс рублей до 4 млн 250 тыс рублей.





Volvo XC90 Cross Country

Новый автомобиль в линейном ряду Volvo появился не так давно, и теперь позиционируется в премиальном классе. Это можно заметить не только по выросшей цене, но и по новым функциональным возможностям и материалам отделки. Тест-драйв нового Volvo XC90 Cross Country вы можете прочитать на тут. Базовая версия автомобиля начинается от 3,5 млн. рублей, а за опции можно доплачивать еще до 1,5 млн в зависимости от того что вы хотите получить в автомобиле.