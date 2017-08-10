Range Rover Evoque Convertible: тест-драйв без крыши

Range Rover Evoque Convertible – кабриолет на базе трехдверного внедорожника Evoque, который производитель позиционирует как первый в мире роскошный компактный вседорожный кабриолет. Мировая премьера открытого Evoque Cabriolet состоялась осенью 2015 года, в Россию он приехал в феврале 2016-го.

Покупая такой автомобиль, точно нельзя рассчитывать на то, чтобы остаться незамеченным. "Эвок" в таком исполнении привлекает внимание абсолютно всех участников дорожного движения. Кабриолет для Москвы явление в принципе нечастое, а кабриолет-внедорожник – тем более. Открытые версии вседорожников в свое время делали Suzuki, Mercedes-Benz и Jeep. Наиболее близким к Evoque был Nissan Murano CrossCabriolet, выпуск которого свернули уже через три года после начала производства.



От порогов и до подоконной линии компактный кроссовер практически идентичен обыкновенному трехдверному Evoque однако выше начинается моторизованная мягкая крыша насыщенного черного цвета, которая может складываться по нажатию кнопки всего за 18 секунд на скорости до 48 км/ч. Благодаря особенностям компоновки объем багажника остается неизменным вне зависимости от положения крыши – 251 литр.

В длину открытая версия "Эвока" насчитывает 4370 мм, в ширину – 1980 мм, в высоту – 1609 мм. Колесная база занимает у "британца" 2660 мм от общей протяженности, а его дорожный просвет не превышает 215 мм. В "боевом" состоянии машина весит от 1936 до 1967 кг. У обычного трехдверного паркетника масса ниже почти на 300 кг – производителям пришлось усиливать днище и боковины кузова и внедрять систему Roll Over Protection, благодаря которой при опрокидывании автоматически выдвигаются алюминиевые дуги, защищающие экипаж.

Несмотря на всю свою открытость, Range Rover Evoque Convertible – настоящий внедорожник. Он по умолчанию оснащен не только полным приводом, но и фирменной системой Terrain Response с несколькими режимами управляющей электроники.

Пока российскому покупателю не предлагается никакой альтернативы бензиновому 2-литровому 240-сильному двигателю. Расход "Эвока" сравним с расходом полноценного внедорожника – производитель заявляет о 10,3 литрах на 100 км в городском цикле, но по факту получается не менее 12,5-13 л на 100 км. При поднятой крыше этот показатель еще увеличивается.

Цена на кабриолет стартует от 4 251 000 руб. Приобрести данный автомобиль в минимальной комплектации не получится – он доступен лишь начиная с комплектации HSE Dynamic. Автомобиль, доставшийся нам на тест-драйв, в конечном итоге потянул почти на 5,5 млн руб. 20-дюймовые диски, пакет опций Black Design, светодиодные адаптивные фары с автоматической регулировкой и функцией подсветки в поворотах, передние сидения с массажем и электроприводом, а также целый пакет электроники, включая проекционный дисплей на лобовое стекло и систему помощи при парковке – все это потянуло ни много ни мало, почти на миллион.

При открытой крыше автомобиля уровень шума в салоне практически не увеличивается. Шумоизоляция нового Range Rover Evoque Convertible выполнена на высшем уровне. Отделка салона напоминает о британской сдержанности, но в то же время не оставляет сомнений в премиальном классе автомобиля: кожа хорошей выделки, элегантные вставки из шлифованного алюминия, а если пластик, то мягкий и приятный на ощупь. Кресла выглядят спортивно и в самом деле отлично держат тело в поворотах.

Финальный аккорд в восприятие британца вносят лампы, расположенные в боковых зеркалах. Вечером они освещают пространство перед дверями, рисуя на асфальте силуэт Evoque Convertible. Одни словом, настоящий "Рейндж". Даже несмотря на то, что маленький.