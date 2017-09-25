Найдена самая надежная машина

Американские исследователи провели опрос, в котором пытались определить самую надежную и меньше всего ломающуюся машину 2013 года. На первом месте оказался Fiat 500.

Он стал самым беспроблемным автомобилем городского класса. Помимо этого, хэтчбек получил титул Автомобиля года. На втором месте престижный японский седан Lexus ES, уже шестое поколение этой машины пользуется успехом у автолюбителей. Тройку самых надежных машин 2013 года закрывает Buick Verano. Это американский проект, сделанный на основе немецкого Opel. Продается он только на китайском рынке, сообщает Ura.ru

В одном позиции от бронзовой медали затормозил хэтчбек Honda Jazz, компактный "японец" с классическими характеристиками. В спину ему дышит англо-немецкий Mini Cooper. Машины этой марки получили свое признание в 2001 году за свой внешний вид и впечатляющие динамические возможности.

На шестой строчке рейтинга расположился собирающийся в Калининграде среднеразмерный седан Chevrolet Malibu. Удивительно, но популярность он завоевал не в России, а в Узбекистане и Казахстане. На седьмой позиции еще один люксовый автомобиль от Lexus. Модель GS оснащена всеми возможными техническими новинками и функциями.

Публикация от Lexus 25RUS (@lexus_club_vdk) Сен 24 2017 в 9:57 PDT

Восьмое место занимает американский масл-кар Chevrolet Camaro. Огромный изнутри и снаружи, "американец" выполнен в лучших традициях своей страны. Девятое место осталось за его соотечественником Buick LaCrosse, собирающимся на заводах США, Кореи и Китая.

Публикация от Official GuitarmageddonZL1 (@guitarmageddonzl1) Сен 24 2017 в 6:34 PDT

Замыкает десятку самых надежных автомобилей 2013 года кроссовер Hyundai Santa Fe. Самый дорогой автомобиль корейского производителя (после серии EQUUS, которую Hyundai предпочитает продавать не под своей маркой) обладает внушительными габаритами и солидной технической оснащенностью, являясь фактически "люксовым" предложением демократичной компании.