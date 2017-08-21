В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадал байкер

В столице столкнулись автобус и мотоцикл. ДТП произошло на улице Нижегородской. В результате инцидента травмирован байкер, передает агентство "Москва".
Для госпитализации пострадавшего был задействован вертолет Московского авиационного центра. В настоящее время мотоциклист находится в больнице.
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