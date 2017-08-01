Что россияне забывают в такси

Специалисты службы поддержки одного из крупнейших сервисов заказа такси составили рейтинг оставленных россиянами в машинах вещей. В первом полугодии этого года они приняли 15180 обращений от пользователей с просьбой вернуть забытое.

Каждый день российские пользователи сервиса заказа такси забывали примерно 74 вещи в автомобиле. Возглавляют рейтинг мобильные телефоны.

Обычно их находят на заднем сиденье автомобиля или, когда делают уборку в салоне и вытряхивают коврики. За первые полгода число оставленных телефонов составило 2872. Помимо этого, пассажиры забыли в машинах 1312 кошельков и 1071 шапок, шарфов, курток и перчаток.

Кроме того, россияне забывали сумки, ключи, документы, очки, зонты, зарядные устройства, наушники, планшеты, ноутбуки и видеокамеры. Самыми необычными среди оставленных вещей стали самокаты, велосипеды, подарочные комплекты нижнего белья, а также фигура медведя и золотая медаль выпускника школы.

Так, о забытом в салоне автомобиля медведе житель Новосибирска вспомнил лишь спустя восемь часов после поездки, а медалист из Подмосковья обратился в службу поддержки через десять часов. Все вещи были возвращены владельцам.

Больше всего обращений по поводу забытых вещей поступило от пользователей сервиса заказа такси в Москве, сообщает пресс-служба компании Uber. С начала года они оставили в авто 4379 вещи.

Забытые в такси: челюсть, телевизор и живая игуана



Порой пассажиры оставляют в такси неожиданные вещи. По статисти https://t.co/UglkCL2JJh pic.twitter.com/EBuHUvRPqe — Автосалон Лидер (@motor93krd) 10 июля 2017 г.

Чаще всего москвичи забывали мобильные телефоны (1239), предметы одежды (589) и документы (537). Кроме того, за это время в столице умудрились забыть телевизор, подарочные комплекты нижнего белья, пистолет и кота.

Последняя “находка” нашлась сама – спустя две минуты после завершения поездки пушистый пассажир решил обозначить свое присутствие и громко замяукал. Сам хозяин кота заметил пропажу своего питомца только лишь через семь минут после поездки. История имела счастливый конец для всех участников – котика вернули хозяину.

По статистике, наибольшее количество вещей обычно оставляют в предпраздничные дни. Как правило, накануне 23 февраля и 8 марта, а также в первые недели января, особенно 2 января.

В 2016 году россияне также забывали мобильные телефоны, зимние вещи (шапки, шарфы, перчатки), солнцезащитные очки, портмоне, ключи и документы. Среди самых необычных вещей, оставленных российскими пассажирами в прошлом году, стали ружье, сабля, свежая рыба, произведение искусства и парик.

К 2018 году в России появится летающее такси pic.twitter.com/jhzj4APuES — Brendan Caulfield (@Brendanjames82) 21 июля 2017 г.

Примечательно, что пользователи данного сервиса по заказу такси в США оказались не менее оригинальными в своей забывчивости. Так, в 2016 году они обращались в службу поддержки, чтобы вернуть забытое в машине обручальное кольцо, омара, стул, бронежилет, свадебный костюм, домашние тапочки от-кутюр, игровую приставку, попону для собаки.

Оставленную в автомобиле вещь можно вернуть через приложение Uber. Для этого нужно зайти в раздел “Ваши поездки” (выбрать нужную) или “Помощь”, далее – “Сообщить о проблеме с данной поездкой” – “Я оставил вещь в Uber” и выбрать наиболее удобный способ связи для поиска вещи – связаться с водителем через приложение или оставить обращение в службу поддержки. Все забытые вещи возвращаются владельцу бесплатно.