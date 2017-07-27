Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке

Водители такси рассказали, какие места в легковом автомобиле самые безопасные. Ученые и эксперты-теоретики до сих пор не пришли к единому мнению.

Водители такси – люди, ежедневно проводящие по многу часов за баранкой. Кому, как не им знать, какие места в легковушке самые безопасные. Пресс-служба Uber прислала в редакцию Dni.Ru итоги своего собственного опроса водителей на тему безопасности пассажиров.

Дмитрий Захаркин из Екатеринбурга. Работает на Hyundai Solaris. Он предпочитает ребенка усадить на заднее сиденье за собой.



"Ребенка я посажу за своей спиной. Всегда устанавливаю детское кресло именно там. Соответственно мама сядет рядом с ребенком, чтобы реагировать на просьбы ребенка или развлекать его, если он маленький, а отец займет место рядом со мной", – рассказывает профессионал.



Владислав Шалаев из Новосибирска водит Nissan Sunny. Он согласен с екатеринбургским коллегой. "Главу семейства я посажу на переднее место рядом с собой. Жену по правилам этикета – на заднее правое, а ребенка – за собой, это место мне кажется наиболее безопасным и комфортным в машине для юного пассажира".

Станислав Каравашкин из Санкт-Петербурга работает на Ford Focus. Его мнение мало отличается от мнения коллег.

"Отца я посажу на переднее место, а маме с ребенком предложу сесть сзади и обязательно напомню о ремне безопасности. Для ребенка установлю бустер на заднем сиденье справа, и пристегну его штатным ремнем безопасности", – делится таксист опытом.

Артак Зарбабян из Москвы водит Toyota Corolla. По его мнению, самое безопасное место в машине – за водителем.

"Во-первых, я установлю бустер для ребенка на левом заднем сиденье автомобиля. Считается, что место за водителем – самое безопасное в машине. Во-вторых, предложу женщине занять место рядом с ребенком, а мужчине расположиться на переднем месте рядом со мной. Конечно, я не буду спорить, если родители захотят посадить ребенка справа, или поменяться местами друг с другом (такое бывает редко), однако прослежу, чтобы все участники поездки были пристегнуты ремнями безопасности".

Таким образом, по единогласному мнению профессионалов-практиков, самое безопасное место в автомобиле – на заднем сидении за спиной водителя. Второе по безопасности – сзади справа. И больше всего рискуют те пассажиры, которые любят прокатиться на штурманском сидении рядом с водителем.