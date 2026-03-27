На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Пятница 27 марта

685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы

Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы
223

Сегодня даже обычная уборка может превратиться в мощный магнит для денег, если знать один старый секрет наших предков.

27 марта в народном календаре — это день Венедикта или, как его называли в деревнях, Скотника. В это время весна уже вовсю звенит ручьями, а лед на реках окончательно сходит. Но для тех, кто хотел поправить свое финансовое положение, этот день был особенным. Раньше ведь богатство измерялось не цифрами на карте, а тем, сколько у тебя во дворе живности и насколько она сыта.

Главное правило на Венедикта было простым: "Как к скотине отнесешься, так и год проживешь". В этот день хозяева буквально сдували пылинки со своих коров, лошадей и овец. Хлев вычищали до блеска, стелили свежую солому и кормили животных самыми лакомыми кусками. Верили, что довольная домашняя живность принесет в дом изобилие, а молоко и шерсть будут продаваться задорого. Но был и настоящий денежный обряд, про который сейчас многие забыли.

Существовал секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы, деньги буквально могли потечь рекой. Старики советовали обязательно вымыть пороги дома и калитку водой, в которой хотя бы час полежала любая серебряная вещь. Считалось, что серебро очищает путь для удачи. После такой уборки деньги в семье не переводились, а долги обходили дом стороной. Это был способ показать миру, что здесь ждут достатка и готовы его принять.

При этом был один строгий запрет, который мог перечеркнуть все старания. 27 марта категорически нельзя было смотреть в зеркала. Люди верили, что в этот день отражение может буквально забрать вашу финансовую удачу и жизненную силу. Зеркала часто занавешивали плотной тканью, чтобы случайно не взглянуть на себя. Особенно это касалось пожилых людей, которые считались хранителями семейного благополучия. Считалось, что если нарушить запрет, то все заработанное уйдет сквозь пальцы на врачей или пустые хлопоты.

Следили и за знаками природы. Если на Венедикта гремел первый гром — это была огромная радость для всей деревни. Такой знак обещал очень плодородное лето, а значит, и полные закрома осенью. Если же утро было туманным, люди готовились к дождям, но верили, что правильный уход за скотиной все равно спасет от нужды.

Сегодня нам не нужно чистить хлев, но навести порядок дома или в рабочих делах — отличная идея. 27 марта — день созидания и заботы о своем капитале, в чем бы он ни выражался. Попробуйте уделить время планированию, не отвлекайтесь на пустые споры и проведите день в спокойном настроении. Когда в доме чисто, а в мыслях порядок, то и достаток не заставит себя долго ждать. Весна — это всегда время роста, и пусть этот рост коснется ваших финансов. Главное — верить в свой успех и не бояться работы.

Шоу-бизнес в Telegram

27 марта 2026, 09:01
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета
Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку
Названа самая популярная артистка России
Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака
Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы
Выбор читателей

26/03ЧтвНебо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 25/03Срд"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 25/03СрдУченые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 26/03ЧтвТатьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 25/03СрдКонец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 26/03ЧтвСтало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену