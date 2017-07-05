Мажор похвастался дерзкой ездой по выделенке в центре Москвы (видео)
Автомобилист сам снял свой поступок на видео. 4 июля запись была опубликована в аккаунте Rich Russian Kids в Instagram. В подписи к публикации указано, что автором видео является пользователь _umaev_. Однако в профиле данного человека имя не значится, передает НТВ.
Между тем Госавтоинспекция уже заинтересовалась видеозаписью. Полиция изучает кадры езды по выделенке. Все обстоятельства инцидент устанавливаются.
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