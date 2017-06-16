В Балашихе произошло массовое ДТП

В Балашихе маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями. В результате происшествия пострадали 13 человек – они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

В маршрутке в момент аварии находились 18 человек, сообщает "Газета.ru". По предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя микроавтобуса. Обстоятельства аварии уточняются.