В Балашихе произошло массовое ДТП

В Балашихе маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями. В результате происшествия пострадали 13 человек – они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
В маршрутке в момент аварии находились 18 человек, сообщает "Газета.ru". По предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя микроавтобуса. Обстоятельства аварии уточняются.
Травма головы привела, как говорят, к необратимым процессам
Владимир заявил, что они с женой потеряли дочь "из-за Платошки"
Тренер считает, что время юной спортсменки уже прошло
Певица рассказала о недовольстве поп-короля