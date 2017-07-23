Под Москвой в результате аварии перевернулась маршрутка
После ДТП маршрутное такси перевернулось на бок. В этот момент в салоне автомобиля находились три человека.
По предварительным данным, аварию спровоцировала легковая машина. На месте происшествия работают экстренные службы города. Видео публикует РЕН ТВ.
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